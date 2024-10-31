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Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере

Документ направлен на развитие сотрудничества в области связи, информационных технологий и цифрового развития.
Владимир Рубанов 2024-10-31 03:45:59
© Фото: Минцифры РФ

Минцифры России и министерство информационных технологий КНДР заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Документ был подписан 30 октября в столице Северной Кореи Пхеньяне.

Соглашение подписали Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и заместитель министра Чан Ён Гиль. Документ направлен на развитие сотрудничества в области связи, информационных технологий и цифрового развития.

После подписания документа состоялась рабочая встреча. На ней обсуждались вопросы реализации соглашения. Андрей Заренин провел встречу с министром информационных технологий Чжу Ён Илем.

В рамках визита в Пхеньян Андрей Заренин возглавлял российскую делегацию на выставке продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Ранее Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

#связь #КНДР #Северная Корея #Соглашение #Сотрудничество #Минцифры России
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