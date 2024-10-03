Посол РФ Викторов оценил обстановку в Израиле

Российским гражданам, которые сейчас находятся в Израиле, следует подумать о том, чтобы покинуть территорию страны. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил посол РФ Анатолий Викторов. Он отметил, что до сих пор сохраняет актуальность рекомендация воздержаться от поездок в государства Ближнего Востока.

«Регулярные рейсы между Израилем и Россией продолжают осуществляться. Тель-Авивский международный порт работает в штатном режиме. Если есть такая возможность, я бы посоветовал подумать над тем, чтобы временно выехать», - сказал дипломат.

Анатолий Викторов также прокомментировал объявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле. По его словам, это суверенное право государства.

«Но вопрос это больше к израильской стороне, чем они руководствовались, принимая такое решение. Могу только сказать, что вряд ли это решение приведет к снижению напряженности в регионе, усилению роли ООН в оказании гуманитарной помощи и прочих "добрых услуг" по урегулированию ситуации», - добавил он.

Напомним, новый виток обострения ситуации произошел после удара Ирана по Израилю. Вечером в минувший вторник Тегеран выпустил около 500 ракет.