Премьер Грузии заявил о беспрецедентном внешнем вмешательстве в выборы

Состоявшиеся парламентские выборы в Грузии прошли не без вмешательства со стороны, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», - передает его слова телекомпания «Имеди».

По его мнению, оппозиция не сможет долго противостоять, так как у партий закончатся ресурсы и представители неизбежно войдут в парламент «быстрее, чем это можно представить».

Напомним, что выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По итогам голосования победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны отказалась признать выборы, заявив, что была «тотальная фальсификация».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе организация и результаты выборов подвергаются критике, если по итогам побеждают консервативные партии. С аналогичной критикой постоянно сталкивается и Венгрия.