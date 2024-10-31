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В Грузии выдвинули обвинения организаторам вброса бюллетеней на выборах

После инцидента на участке прекратился процесс голосования и аннулировались результаты.
Карина Тазетдинова 2024-10-31 13:58:41
© Фото: Aleksey Belkin, news.ru, Global Look Press

Грузинская генпрокуратура официально выдвинула обвинения против организаторов массового вброса бюллетеней на одном из избирательных участков.

«Во время проведения парламентских выборов в Грузии обвиняемые на 69-м избирательном участке Марнеули с целью фальсификации выборов вбросили в избирательные урны поддельные бюллетени», - следует из заявления ведомства.

В частности, это произошло 26 октября на 69-м избирательном участке Марнеули. После инцидента там прекратился процесс голосования и аннулировались результаты.

Ранее президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывали на допрос после ее заявлений о якобы фальсификации парламентских выборов. При этом Зурабишвили отказалась на него идти.

Напомним, что по итогам выборов победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны отказалась признать выборы, заявив, что была «тотальная фальсификация».

#Выборы #Грузия #Парламент #Прокуратура #вброс бюллетеней
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