В Грузии выдвинули обвинения организаторам вброса бюллетеней на выборах

Грузинская генпрокуратура официально выдвинула обвинения против организаторов массового вброса бюллетеней на одном из избирательных участков.

«Во время проведения парламентских выборов в Грузии обвиняемые на 69-м избирательном участке Марнеули с целью фальсификации выборов вбросили в избирательные урны поддельные бюллетени», - следует из заявления ведомства.

В частности, это произошло 26 октября на 69-м избирательном участке Марнеули. После инцидента там прекратился процесс голосования и аннулировались результаты.

Ранее президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывали на допрос после ее заявлений о якобы фальсификации парламентских выборов. При этом Зурабишвили отказалась на него идти.

Напомним, что по итогам выборов победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны отказалась признать выборы, заявив, что была «тотальная фальсификация».