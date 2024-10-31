Владимир Зеленский и его окружение в бешенстве из-за того, что уехавшие на Запад украинцы теперь массово переезжают в регионы, которые воссоединились с РФ после референдумов осени 2022 года.

Об этом заявил полномочный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном поставкам западного оружия на Украину.

В интернете можно найти множество видео, на которых украинские мужчины, которым удалось покинуть страну, радостно поздравляют друг друга с тем, что им удалось избежать «концлагеря Зеленского», отметил Небензя.

По его словам, на Западе украинцы столкнулись с унижениями и дискриминацией по языковому признаку, поэтому теперь многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства.

С февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 миллиона украинских беженцев, сообщил постпред. Сейчас их число значительно выросло.

Накануне состоялось другое заседание СБ ООН, в ходе которого постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал действия западных стран спектаклем, цель которого - оправдать присутствие НАТО на территории Украины.