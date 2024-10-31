В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал действия западных стран спектаклем, цель которого - оправдать присутствие НАТО на территории Украины.

Постпред заявил, что невозможно скрыть присутствие натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой Киевом.

Василий Небензя подчеркнул, что Вашингтон пытается навязать всему миру свою «гнилую логику» о недопустимости оказания помощи Москве.

Даже если предположить, что утверждения стран Запада о военном сотрудничестве России и КНДР соответствуют действительности, то неясно, почему США и их союзники имеют право привлекать для поддержки режима Зеленского весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России не имеют такого права, задал вопрос Небензя.

Небензя отметил, что присутствие иностранных военных специалистов на Украине становится все более очевидным, несмотря на попытки замаскировать его или скрыть. Он напомнил, что иностранные военные регулярно погибают или попадают в плен, а также появляются в видеороликах среди солдат ВСУ.

Кроме того, Небензя обратил внимание на то, что участились случаи гибели высокопоставленных офицеров и военных специалистов НАТО якобы в результате несчастных случаев или сердечных приступов. На самом деле они ликвидированы в ходе уничтожения командных пунктов, учебных баз и военных предприятий на территории Украины, сказал представитель России.

Постпред отметил, что истерия вокруг Северной Кореи удивительным образом совпала с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским указа, позволяющего иностранным гражданам и лицам без гражданства служить в ВСУ на командных должностях.