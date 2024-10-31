Над пятью регионами РФ сбили 41 украинский дрон за полтора часа

Над российскими регионами уничтожили 41 беспилотник ВСУ за полтора часа сегодня, 31 октября, наибольшее число - над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка противника осуществить теракт по объектам нашей страны пресечена в период с 20:30 до 22:00 по моск. времени.

Уточняется, что 20 дронов противника нейтрализовали в Курской области, 13 - в Брянской области, еще четыре были уничтожены в небе над Орловской областью, три - над Белгородской областью, и один в Крыму.

По данным оборонного ведомства, в регионах действовали дежурные силы ПВО.

Напомним, противник также пытался осуществить теракт по российским объектам сегодня вечером с 18:40 по 20:00. Речь идет о десяти уничтоженных беспилотниках украинских боевиков в Курской и Белгородской областях.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.