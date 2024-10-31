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Силы ПВО сбили десять дронов ВСУ над двумя областями России

По данным Минобороны РФ, попытка противника осуществить теракт по российским объектам была пресечена в период с 18.40 до 20.00 мск.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 20:36:06
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами вечером в четверг, 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 18.40 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что восемь дронов противника были уничтожены в небе над Курской областью, еще два - Белгородской. В регионах работали дежурные средства ПВО, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь над страной перехватили 21 украинский БПЛА. 

#Минобороны РФ #пво #бпла #Курская область #белгородская область #ВСУ
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