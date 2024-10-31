Силы ПВО сбили десять дронов ВСУ над двумя областями России

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами вечером в четверг, 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 18.40 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что восемь дронов противника были уничтожены в небе над Курской областью, еще два - Белгородской. В регионах работали дежурные средства ПВО, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь над страной перехватили 21 украинский БПЛА.