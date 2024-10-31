Эксперт объяснил порядок действий при заносе автомобиля в гололед

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, что зимняя резина не является полной защитой в движении по скользкой дороге. В первую очередь водитель должен сопоставлять техническое состоянии автомобиля, состояние дороги и свои навыки, а также выбирать скорость, которая обеспечит безопасность.

«Было бы здорово, чтобы к выпадению снежных осадков и наледей и понижению температуры ниже нуля водители успели уже переобуться. Но надо понимать, что никакие зимние колеса - ни фрикционные, ни липучие, ни шипованные - не являются панацеей», - считает специалист.

Среди рисков Попов отметил возможность блокировки колес. При отсутствии антиблокировочной системы или ее неисправности может случиться снос задней или передней оси.

Если вы попали в ситуацию, где занесло заднюю ось автомобиля, то нужно слегка увеличить подачу и выровнять руль в сторону заноса по направлению движения машины. В заднеприводном автомобиле рулем также нужно двигать в сторону заноса, после стабилизировать движение по полосе, отпустить педаль газа и тормозить задней частью. Эксперт также объяснил порядок действий при блокировке АБС.

«Что касается блокировки колес - это редкая история, все-таки АБС сейчас работают, но мало ли, если вдруг не получится, то нужно ногой, двигаясь, нажимая и отпуская, поймать состояние, очень близкое к блокировке, но до блокировки с нижней границы», - объяснил Попов.

В случае бокового сноса передней оси скорость нужно снизить. Но не все так просто, отметил автоэксперт, в это время рулем нужно работать «хитро» - двигать его надо не к центру поворота, а наоборот.

Попов отметил, что, несмотря на то что можно узнать теорию, важно также уметь применять навыки на практике. Для таких случаев есть специализированные автодромы со скользящей поверхностью, где эксперты помогут вам отработать технику.