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Военная академия МТО в Петербурге приняла в свои ряды героев СВО

Среди курсантов бойцы, совершившие настоящие подвиги в зоне спецоперации, теперь они намерены получить высшее образование и продолжить службу.
Павел Кутаренко 2024-10-31 22:00:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Молодые, но уже с колоссальным боевым опытом герои спецоперации идут в военные вузы, чтобы стать офицерами. Как ранее отмечал президент Владимир Путин, именно такие командиры - будущее нашей армии. Часть бойцов решила выбрать Военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева в Санкт-Петербурге.

Владимиру Василенко всего 23 года. Ровно год назад под Северодонецком его штурмовая группа бригады морской пехоты первой заняла вражеский блиндаж и удерживала его почти трое суток. А когда поступила задача помочь раненым товарищам в соседней траншее - вызвался он.

«Я, как самый молодой молча взял у всех аптечки, прицепил на себя, подали два троса и кошку. Выбежал с траншеи на поле, которое простреливалось везде», - вспомнил курсант Военного института Военной Академии МТО им. А.В. Хрулева, участник СВО Владимир Василенко.

В том бою он оказал помощь 16 раненым. Позже и сам получил ранение, в госпитале сначала думал пойти учиться но военного медика, но потом решил поступить в военную Академию материально-технического обеспечения, получить не менее нужную специальность.

«Без тыла нет победы. МТО - это не только привезти боеприпасы, но и испечь хлеб, привезти обмундирование, постирать, помыть - все вот это огромный вклад в победу, без этого невозможно», - заверил доцент Военного института Военной Академии МТО им. А.В. Хрулева, участник СВО Сергей Александров.

Специалисты материально-технического обеспечения в зоне СВО не только обеспечивают тыл, но и нередко действуют фактически на передовой - наводят переправы, обслуживают технику, внедряют новые разработки. Например, роботизированные тележки для доставки продовольствия и боеприпасов. Опыт специальной военной операции используется и при обучении будущих офицеров.

Курсанта Карима Шабанова сложно застать врасплох резкой сменой дорожных и погодных условий - он водил грузовик и по сирийским пустыням, и по степям Донбасса. Курбан не стал менять специальность, поступил на автотранспортный факультет. В отличие от Карима Нусратова, который решил сменить «баранку» на теодолит. Два года Карим возил боеприпасы и продовольствие в зоне СВО - за мужество и отвагу, проявленные при спасении раненых сослуживцев из-под артобстрела, награжден медалью Жукова. Но решил идти дальше - выучиться на специалиста по строительству и эксплуатации зданий.

«Планирую дальше развиваться в этом направлении, потому что СВО рано или поздно закончится, города придется восстанавливать - и этим как раз будем заниматься мы, строители», - рассказал курсант Военного института Военной Академии МТО им. А.В. Хрулева, участник СВО Карим Нусратов.

Эти парни воспользовались своим правом льготного поступления в военные ВУЗы - и решили стать офицерами, специалистами материально-технического обеспечения. Но чтобы не выделяться среди других курсантов - здесь свои боевые награды они не носят.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Военная академия #МТО #обучение #вуз #герои
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