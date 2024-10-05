Участники СВО рассказали об опыте поступления в медицинские ВУЗы

Участники СВО, оказывавшие помощь на передовой с первых дней спецоперации, воспользовались возможностью для поступления в медицинские ВУЗы по льготным программам, рассказал корреспондент «Звезды».

Илья Дерябин и Фларит Фасхутдинов уже имеют большой боевой опыт и награды орденами Мужества, но решили получить медицинское образование, воспользовавшись льготными программами. Они помогали бойцам в подразделении ВДВ и морской пехоте.

Санинструкторы за два года работы на СВО оказали первую помощь 40 раненым военнослужащим. В свою очередь, Фларит Фасхутдинов получил орден Мужества за спасение своего командира.

«Начала работать артиллерия противника, командир роты в этот момент получил осколочное ранение, для себя принял, что ранение такое, что нужно сразу эвакуировать человека», - рассказал курсант Военно-Медицинской Академии.

Лидия Панова и Мария Нечипоренко оказались на СВО, уже получив среднее медицинское образование. Маша в 24 года стала старшей сестрой реанимационного отделения госпиталя в приграничье. Там она спасала не только военнослужащих, но и гражданских, особенно ей запомнилась пятилетняя девочка, раненная при обстреле Белгорода.

«Ее принесли родители, мы были чуть не в 200 метрах от них, и они на руках ее принесли», - рассказала Нечипоренко.

Маша, Лида и Фларит планируют выучиться на анестезиологов-реаниматологов, Илья хочет стать врачом-травматологом. Обучение у военных врачей долгое. При этом, они все готовы даже будучи курсантам поехать в командировку туда, где они будут нужны.

«Выбор у них более осознанный, потому что они свои навыки уже на практике применили непосредственно в зоне боевых действий», - считает заместитель начальника факультета Военно-Медицинской академии имени С.М. Кирова, участник СВО, Жаргал Лубсанов.

Военно-медицинская академия им. Кирова является старейшим профильным учебным заведением России. В этом году на первый курс зачислено более 700 человек и каждый седьмой из них - это участник СВО.