Остин анонсировал ядерные консультации между Вашингтоном и Сеулом

Пентагон увеличит свое присутствие на Корейском полуострове, заявил шеф военного ведомства США Ллойд Остин.

«Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций», - заявил Остин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с властями Южной Кореи.

Накануне Остин заявил, что Вашингтон намерен защищать Сеул всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Речь идет о полном наборе американских средств ракетной обороны и продвинутых средств неядерных вооружений, уточнил он.

В частности, США и Южная Корея договорились принимать меры для повышения возможностей по сдерживанию и реагированию на ракеты со стороны КНДР. Кроме того, Ллойд Остин анонсировал проведение крупных двусторонних учений.