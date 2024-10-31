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Остин анонсировал ядерные консультации между Вашингтоном и Сеулом

Ранее Ллойд Остин гарантировал властям Южной Кореи защиту со стороны США.
Ян Брацкий 2024-10-31 21:34:19
© Фото: Chad Mcneeley Dod Keystone Press Agency Global Look Press

Пентагон увеличит свое присутствие на Корейском полуострове, заявил шеф военного ведомства США Ллойд Остин.

«Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций», - заявил Остин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с властями Южной Кореи.

Накануне Остин заявил, что Вашингтон намерен защищать Сеул всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Речь идет о полном наборе американских средств ракетной обороны и продвинутых средств неядерных вооружений, уточнил он.

В частности, США и Южная Корея договорились принимать меры для повышения возможностей по сдерживанию и реагированию на ракеты со стороны КНДР. Кроме того, Ллойд Остин анонсировал проведение крупных двусторонних учений.

#сша #КНДР #Южная Корея #Пентагон #Ллойд Остин
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