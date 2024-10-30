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Глава Пентагона пообещал Южной Корее защиту ядерным оружием

Речь идет о «полном наборе» американских средств ракетной обороны, ядерных и продвинутых неядерных вооружений.
Елизавета Кондрикова 2024-10-30 20:59:48
© Фото: Po1 Alexander Kubitza, Dod Globallookpress

США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга. Речь идет о «полном наборе» американских средств ракетной обороны, ядерных и продвинутых неядерных вооружений.

«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным», - заверил Остин своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена.

В частности, страны намерены принимать меры для повышения возможностей по сдерживанию и реагированию на ракеты со стороны КНДР, говорится в информационном бюллетене Пентагона. Также Ллойд Остин анонсировал проведение крупномасштабных полевых учений с Южной Кореей.

Напомним, ранее Вашингтон также одобрил поставки Сеулу 36 вертолетов Apache, сопутствующего оборудования, а также дополнительных двигателей.

#учения #сша #ядерное оружие #Южная Корея #Пентагон #Ллойд Остин
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