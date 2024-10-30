Глава Пентагона пообещал Южной Корее защиту ядерным оружием

США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга. Речь идет о «полном наборе» американских средств ракетной обороны, ядерных и продвинутых неядерных вооружений.

«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным», - заверил Остин своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена.

В частности, страны намерены принимать меры для повышения возможностей по сдерживанию и реагированию на ракеты со стороны КНДР, говорится в информационном бюллетене Пентагона. Также Ллойд Остин анонсировал проведение крупномасштабных полевых учений с Южной Кореей.

Напомним, ранее Вашингтон также одобрил поставки Сеулу 36 вертолетов Apache, сопутствующего оборудования, а также дополнительных двигателей.