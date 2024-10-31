Над Россией за ночь перехватили 21 украинский БПЛА

Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 21 беспилотник. Восемь БПЛА сбили в Ростовской области, пять - в Курской, три - в Волгоградской, два - в Брянской.

Еще по одному аппарату уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской и Воронежской областях.

В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.