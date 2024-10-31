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Над Россией за ночь перехватили 21 украинский БПЛА

Боевики для атаки использовали беспилотники самолетного типа.
2024-10-31 07:38:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 21 беспилотник. Восемь БПЛА сбили в Ростовской области, пять - в Курской, три - в Волгоградской, два - в Брянской.

Еще по одному аппарату уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской и Воронежской областях.

В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #Украина #Киев #МО РФ #атака
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