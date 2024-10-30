Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Более 50 млн американцев уже проголосовали за нового президента США на досрочных выборах. Об этом сообщает телеканал CNN.

«За семь дней до дня выборов более 50,5 млн американцев уже проголосовали по почте или в ходе досрочного очного голосования», - передает CNN.

По информации телеканала, всего проголосует более 150 миллионов человек.

Выборы нового американского лидера состоятся 5 ноября. Среди кандидатов значатся бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, он представляет Республиканскую партию и вице-президент США Камала Харрис - кандидат от Демократической партии. Она сменила Джо Байдена, который принял решение выйти из предвыборной гонки после провальных теледебатов с Трампом и поддержал кандидатуру Харрис.

Избранный глава государства вступит в должность 20 января 2025 года. По результатам последних социологических опросов, соперники за президентское кресло имеют примерно одинаковые шансы на победу. Трамп немного обгоняет свою конкурентку после инцидентов, связанных с серией покушений.