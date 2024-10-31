Аэропорт Уфы временно закрыт на отправку и прием рейсов

Международный аэропорт Уфы временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«С 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Речь идет как об отправке рейсов, так и об их приеме, уточнили в Росавиации. Агентство также напомнило, что обеспечение безопасной работы воздушной гавани - это главный приоритет для сотрудников аэропорта.

Причины ограничений не называются.

Напомним, сегодня, 31 октября, с 13:30 до 17:10 также был закрыт аэропорт Самары. В результате не были приняты четыре самолета, они приземлились на запасных аэродромах, сообщили в Росавиации.