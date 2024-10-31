МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Уфы временно закрыт на отправку и прием рейсов

По данным Росавиации, уфимский аэропорт закрыт с 17:50 по московскому времени, причины не называются.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 19:54:19
© Фото: Вадим Брайдов, РИА Новости

Международный аэропорт Уфы временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«С 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Речь идет как об отправке рейсов, так и об их приеме, уточнили в Росавиации. Агентство также напомнило, что обеспечение безопасной работы воздушной гавани - это главный приоритет для сотрудников аэропорта.

Причины ограничений не называются.

Напомним, сегодня, 31 октября, с 13:30 до 17:10 также был закрыт аэропорт Самары. В результате не были приняты четыре самолета, они приземлились на запасных аэродромах, сообщили в Росавиации.

#Аэропорт #ограничения #Уфа #Авиарейсы #росавиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 