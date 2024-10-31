Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет самолеты

Авиационные власти ввели временные ограничения на прилет и вылет пассажирских самолетов в аэропорту Самары.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW)», - сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок - это главный приоритет, добавили в ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, в ближайшее время ожидается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Антальи, Казани и Тобольска. Прибытие некоторых рейсов перенесено на более поздний срок.