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Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет самолеты

Ограничения на работу аэропорта введены с 13.30 по московскому времени 31 октября.
Ян Брацкий 2024-10-31 14:47:01
© Фото: Andrey Makhonin, Transport Photo Images, Global Look Press

Авиационные власти ввели временные ограничения на прилет и вылет пассажирских самолетов в аэропорту Самары.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW)», - сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок - это главный приоритет, добавили в ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, в ближайшее время ожидается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Антальи, Казани и Тобольска. Прибытие некоторых рейсов перенесено на более поздний срок.

#самара #Аэропорт #ограничения #росавиация #Курумоч
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