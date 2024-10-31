Владимир Зеленский шантажирует мир появлением у киевского режима ядерного оружия. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Главарь киевской хунты все откровеннее нервничает, боясь, что его и его окружение в этих условиях попросту "сольют", и даже уже начинает шантажировать мир обретением Украиной ядерного оружия», - отметил Небензя.

Кроме того, российский дипломат отверг любые формы заморозки конфликта на Украине, как и вступление этой страны в НАТО.

Небензя напомнил, что Владимир Зеленский шел на выборы с лозунгами о переговорах и мире, но, придя к власти, выбрал другой путь, воспользовавшись поддержкой США.

Уже сейчас украинцы массово отворачиваются от Зеленского, а его режим изобретает все более изощренные методы отлова мобилизованных, уточнил российский постпред.

Накануне стало известно о планах Киева мобилизовать еще 160 тысяч человек в ближайшие три месяца. Для этого сотрудникам ТЦК дан карт-бланш на отлов, а по сути - похищение людей на улицах. Рейды проводятся в кафе и ресторанах, торговых центрах, на концертах и в парках. Недавно стало известно о первом случае насильственной мобилизации женщины.