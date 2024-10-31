МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ выжгли укрытия ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области

Точное попадание термобарическими боеприпасами по укрытиям с живой силой ВСУ зафиксировано средствами объективного контроля.
2024-10-31 18:14:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили находившихся в укрытии боевиков ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Скопление живой силы обнаружила разведка группировки войск «Север». После анализа данных было принято решение об огневом воздействии. Ведомство продемонстрировало кадры поражения.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" личный состав украинских боевиков, находившийся в укрытии, был уничтожен», - говорится в сообщении.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 