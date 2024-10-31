ВС РФ выжгли укрытия ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили находившихся в укрытии боевиков ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Скопление живой силы обнаружила разведка группировки войск «Север». После анализа данных было принято решение об огневом воздействии. Ведомство продемонстрировало кадры поражения.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" личный состав украинских боевиков, находившийся в укрытии, был уничтожен», - говорится в сообщении.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.