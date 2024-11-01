Автоюрист объяснил плюсы динамического тарифа на парковку в Москве

Внедрение динамического ценообразования на ряде столичных парковок позволит разгрузить стоянки автомобилей и в конечном итоге приведет к снижению тарифов. Таким мнением со «Звездой» поделился автоюрист Лев Воропаев.

«Основная цель, которую заявляет правительство Москвы, это разгрузить наиболее загруженные парковки, создавая определенные экономически-обоснованные тарифы для менее загруженных парковок, чтобы люди занимали их. Таким образом, будет распределение потока транспортных средств», - объяснил автоюрист.

Вторая, менее очевидная цель - получение дополнительного дохода от парковки, что должно способствовать улучшению дорожной инфраструктуры в Москве в перспективе, уточнил юрист.

Тестировать динамические тарифы на парковку начнут с 1 ноября. Первыми с нововведением столкнуться автомобилисты, паркующиеся на улице Ильинка, Новой площади, Рождественском бульваре, Никитском переулке и на площади Тверской заставы. Стоимость стоянки в экспериментальный период будет варьироваться от 0 до 800 рублей в час в зависимости от количества желающих припарковаться именно в этом месте.

«Высокий тариф будет в моменте, когда парковка наиболее загружена. Таким образом, предполагается, что будут участки с наименьшей загрузкой и с меньшей стоимостью. Загруженные парковки будут освобождаться для тех, кому действительно надо припарковаться в этом месте», - добавил Воропаев.

В День народного единства парковки для москвичей будут бесплатными, за исключением стоянок со шлагбаумом. Ранее это пообещал мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне праздника, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно оставить свою машину можно будет только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.