Костя Цзю предположил, что Поветкин перешел кому-то дорогу

Российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предположил, что за отстранением боксера Александра Поветкина стоит намерение дискредитировать спортсмена. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Кому это нужно? Зачем это нужно? Дискредитировать спортсмена, который прошел большую карьеру», - заявил Цзю.

По его словам, главное - разобраться, кому олимпийский чемпион мог перейти дорогу. Сам же Цзю не понимает, как такое могло произойти, учитывая, что речь идет о событиях десятилетней давности.

Напомним, сегодня стало известно об отстранении Александра Поветкина от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования. Спортсмен отстранен с 21 октября из-за обвинения в использовании или попытке использования запрещенных веществ в 2014 году.