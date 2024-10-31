МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Костя Цзю предположил, что Поветкин перешел кому-то дорогу

Сегодня стало известно об отстранении российского боксера Александра Поветкина от соревнований из-за допинга.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 17:55:45
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press

Российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предположил, что за отстранением боксера Александра Поветкина стоит намерение дискредитировать спортсмена. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Кому это нужно? Зачем это нужно? Дискредитировать спортсмена, который прошел большую карьеру», - заявил Цзю.

По его словам, главное - разобраться, кому олимпийский чемпион мог перейти дорогу. Сам же Цзю не понимает, как такое могло произойти, учитывая, что речь идет о событиях десятилетней давности.

Напомним, сегодня стало известно об отстранении Александра Поветкина от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования. Спортсмен отстранен с 21 октября из-за обвинения в использовании или попытке использования запрещенных веществ в 2014 году.

#бокс #допинг #наш эксклюзив #отстранение #спортсмен #Александр Поветкин #костя цзю
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 