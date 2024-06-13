Водолазы Севфлота показали, как затягивать гайки на морских глубинах

Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство. Редкие кадры их действий на дне водоема увидела корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Вначале водолаз разбирает на время конструкции из металла на суше. У него не больше трех минут на то, чтобы демонтировать фланцевые соединения. Работа, как говорят специалисты, ведется «на сухую», то есть не под водой, но в гидрокостюме и перчатках из неопрена, которые сковывают движения пальцев. Также в задачи специалистов входят ликвидация пробоин в корпусе судна.

«В нашей службе у судов, катеров есть донно-забортная различная арматура, бывает необходимость поставить пластырь на подводную часть корпуса. Это все элементы, связанные с практикой, обычные фланцевые, резьбовые соединения - они есть везде», - пояснил старший водолазный специалист УПАСР Северного флота Алексей Беляев.

Задача Андрея Смеричинского прямо противоположная. Все детали надо собрать воедино, стянуть крепко-накрепко, но уже под водой. Благодаря подводной камере можно наблюдать, как продвигается работа по монтажу фланцевых соединений прямо на грунте, на дне Кольского залива. Сначала дело спорится, но с каждой минутой крутить гайки становится все труднее. Вода всего +3 градуса. Водолазам очень холодно даже в снаряжении.

Это не просто плановые занятия, но также подготовка к конкурсу «Глубина» по водолазному многоборью.

«Подготовка проводится, скажем так, в часы занятий по специальности в течение всего года», - добавил Беляев.

Северный флот, чья сборная лучшая в течение последних двух лет, уже начинает набирать новую команду для участия в 2025 году. Сейчас идет отбор кандидатов. Окончательный состав водолазы сформируют к ноябрю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.