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Водолазы Севфлота показали, как затягивать гайки на морских глубинах

Также водолазы готовятся к конкурсу «Глубина» по водолазному многоборью.
Елена Сивонен 2024-06-13 14:38:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство. Редкие кадры их действий на дне водоема увидела корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Вначале водолаз разбирает на время конструкции из металла на суше. У него не больше трех минут на то, чтобы демонтировать фланцевые соединения. Работа, как говорят специалисты, ведется «на сухую», то есть не под водой, но в гидрокостюме и перчатках из неопрена, которые сковывают движения пальцев. Также в задачи специалистов входят ликвидация пробоин в корпусе судна.

«В нашей службе у судов, катеров есть донно-забортная различная арматура, бывает необходимость поставить пластырь на подводную часть корпуса. Это все элементы, связанные с практикой, обычные фланцевые, резьбовые соединения - они есть везде», - пояснил старший водолазный специалист УПАСР Северного флота Алексей Беляев.

Задача Андрея Смеричинского прямо противоположная. Все детали надо собрать воедино, стянуть крепко-накрепко, но уже под водой. Благодаря подводной камере можно наблюдать, как продвигается работа по монтажу фланцевых соединений прямо на грунте, на дне Кольского залива. Сначала дело спорится, но с каждой минутой крутить гайки становится все труднее. Вода всего +3 градуса. Водолазам очень холодно даже в снаряжении.

Это не просто плановые занятия, но также подготовка к конкурсу «Глубина» по водолазному многоборью.

«Подготовка проводится, скажем так, в часы занятий по специальности в течение всего года», - добавил Беляев.

Северный флот, чья сборная лучшая в течение последних двух лет, уже начинает набирать новую команду для участия в 2025 году. Сейчас идет отбор кандидатов. Окончательный состав водолазы сформируют к ноябрю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Северный флот #Водолазы #наш эксклюзив
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