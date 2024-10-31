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МО РФ сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Пуск был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области, отметили в российском оборонном ведомстве.
2024-10-31 11:09:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» среднего класса.

Уточняется, что пуск был произведен с Государственного испытательного космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что пуск был произведен сегодня, в 10 часов 51 минуту по московскому времени. Также МО РФ отметило, что ракета несет космический аппарат в интересах Минобороны России. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» на космодроме Плесецк

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Плесецк #пуск #Архангельская область #«союз-2.1а»
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