МО РФ сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Минобороны России сообщило о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» среднего класса.

Уточняется, что пуск был произведен с Государственного испытательного космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что пуск был произведен сегодня, в 10 часов 51 минуту по московскому времени. Также МО РФ отметило, что ракета несет космический аппарат в интересах Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» на космодроме Плесецк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.