Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямого вовлечения военных из третьих стран в конфликт на Украине в ряды ВСУ. Подобное утверждение прозвучало в контексте якобы возможного присутствия военных из КНДР в зоне СВО.

«Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», - сказал он во время брифинга, который транслировало оборонное ведомство США в YouTube.

По его словам, западные союзники могут продумывать новые варианты поддержки Украины из-за вероятного участия военных из КНДР в конфликте. Также данный факт повышает вероятность расширения конфликта с участием КНДР.

Ранее на Западе обеспокоились информацией о якобы отправке военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, однако никаких доказательств этому не предоставили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что сотрудничество РФ и КНДР в оборонной сфере не нарушает норм международного права, а опасения Запада назвала «вбросами и шумихой».