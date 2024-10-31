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Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Подобное утверждение прозвучало в качестве реакции на якобы присутствие военных из КНДР в зоне СВО.
Ирина Егорова 2024-10-31 01:52:39
© Фото: defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямого вовлечения военных из третьих стран в конфликт на Украине в ряды ВСУ. Подобное утверждение прозвучало в контексте якобы возможного присутствия  военных из КНДР в зоне СВО.

«Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», - сказал он во время брифинга, который транслировало оборонное ведомство США в YouTube.

По его словам, западные союзники могут продумывать новые варианты поддержки Украины из-за вероятного участия военных из КНДР в конфликте. Также данный факт повышает вероятность расширения конфликта с участием КНДР.

Ранее на Западе обеспокоились информацией о якобы отправке военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, однако никаких доказательств этому не предоставили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что сотрудничество РФ и КНДР в оборонной сфере не нарушает норм международного права, а опасения Запада  назвала «вбросами и шумихой».

#Украина #КНДР #ВСУ #Пентагон #Ллойд Остин
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