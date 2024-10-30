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Ка-52М ударили НАРами по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации сорвали ротацию подразделений противника.
2024-10-30 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области. Видео их боевой работы показало Минобороны России.

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по координатам, которые передал авиационный наводчик.

«Выполнили полет на применение неуправляемых ракет. Задача штатная, такие задачи выполняем каждый день. Нанесли удар по живой силе противника, находящейся в лесопосадке. Облучения не было», - рассказал летчик Николай.

Ракетным ударом Ка-52М уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После этого летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил, что цель уничтожена.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Ка-52М #ракетный удар #армейская авиация #ротация #неуправляемые ракеты
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