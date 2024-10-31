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SANA: Израиль нанес удары по промзоне и жилым домам в Сирии

Сообщается о пострадавших среди гражданского населения.
Сергей Лебедев 2024-10-31 14:25:51
© Фото: Ilan Assayag, JINI, Global Look Press

В четверг израильские военные нанесли воздушные удары по промышленной зоне в городе Эль-Кусайр в сирийской провинции Хомс. Об этом пишет информационное агентство SANA.

По данным журналистов, в результате атаки также пострадали жилые кварталы города. Сообщается о пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, 26 октября ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии. Средствам противовоздушной обороны арабской республики удалось перехватить несколько ракет.

Отмечалось, что ракетная атака Израиля последовала со стороны Голанских высот и ливанских территорий.

#в стране и мире #сирия #Израиль #ВВС #ЦАХАЛ #Хомс #атака
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