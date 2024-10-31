SANA: Израиль нанес удары по промзоне и жилым домам в Сирии

В четверг израильские военные нанесли воздушные удары по промышленной зоне в городе Эль-Кусайр в сирийской провинции Хомс. Об этом пишет информационное агентство SANA.

По данным журналистов, в результате атаки также пострадали жилые кварталы города. Сообщается о пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, 26 октября ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии. Средствам противовоздушной обороны арабской республики удалось перехватить несколько ракет.

Отмечалось, что ракетная атака Израиля последовала со стороны Голанских высот и ливанских территорий.