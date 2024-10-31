ВС РФ уничтожили боевиков в Сумской области ракетными ударами

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в районе населенного пункта Кияница в Сумской области.

Пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ были обнаружены российскими военнослужащими в результате разведывательных мероприятий.

Получив дополнительную развединформацию и подтвердив координаты, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по цели.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что пункт управления и пункт временной дислокации были уничтожены вместе с личным составом и техникой. Уничтожение фиксировалось в режиме реального времени средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военной технике и боевикам ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.