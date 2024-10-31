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ВС РФ уничтожили боевиков в Сумской области ракетными ударами

Удары наносились по пункту временной дислокации и пункту управления врага в районе населенного пункта Кияница.
2024-10-31 13:45:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в районе населенного пункта Кияница в Сумской области. 

Пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ были обнаружены российскими военнослужащими в результате разведывательных мероприятий. 

Получив дополнительную развединформацию и подтвердив координаты, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по цели. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что пункт управления и пункт временной дислокации были уничтожены вместе с личным составом и техникой. Уничтожение фиксировалось в режиме реального времени средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военной технике и боевикам ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #уничтожение #ракетные удары #сумская область #Кияница
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