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ВС РФ ударили по военной технике и боевикам ВСУ в Сумской области

Объективный контроль поражения живой силы и техники противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-10-30 16:44:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные ударили по местам скопления противника в Сумской области в районе Иволжанского, севернее города Сумы.

Как утверждают в Министерстве обороны Российской Федерации, в данном районе были обнаружены военная техника и личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«После доразведки местности и уточнения координат было принято решение о нанесении ракетного удара по выявленным целям», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кадры, снятые с помощью дрона, подтверждают, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало, как FPV-дроны залетают в укрытия ВСУ в Харьковской области. После точных ударов противник бежит, пытается покинуть места попаданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #сумская область
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