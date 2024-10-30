ВС РФ ударили по военной технике и боевикам ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по местам скопления противника в Сумской области в районе Иволжанского, севернее города Сумы.

Как утверждают в Министерстве обороны Российской Федерации, в данном районе были обнаружены военная техника и личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«После доразведки местности и уточнения координат было принято решение о нанесении ракетного удара по выявленным целям», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кадры, снятые с помощью дрона, подтверждают, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало, как FPV-дроны залетают в укрытия ВСУ в Харьковской области. После точных ударов противник бежит, пытается покинуть места попаданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.