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Момент поимки страуса Васи в Коми попал на видео

Беглеца ловили почти неделю.
Виктория Бокий 2024-10-31 13:00:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сбежавший с фермы страус Вася пойман в лесу Коми на шестой день поисков.

На видео видно, как эму вышел на заснеженное поле, а из лесополосы его выгнали группы волонтеров.

Васю окружили и держали шесть человек, чтобы он заново не убежал в лес.

Поиск длинноногого беглеца продолжался почти неделю. К возвращению Васи на ферму были подключены местные жители и волонтеры.

Ранее сообщалось, что страуса не могли поймать никакими средствами на протяжении нескольких дней. Его не брала ни сеть, ни иголка со снотворным, ни собственные силы местных жителей.

#волонтеры #поиск #Коми #птица #ловля #страус
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