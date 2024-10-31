Момент поимки страуса Васи в Коми попал на видео

Сбежавший с фермы страус Вася пойман в лесу Коми на шестой день поисков.
На видео видно, как эму вышел на заснеженное поле, а из лесополосы его выгнали группы волонтеров.
Васю окружили и держали шесть человек, чтобы он заново не убежал в лес.
Поиск длинноногого беглеца продолжался почти неделю. К возвращению Васи на ферму были подключены местные жители и волонтеры.
Ранее сообщалось, что страуса не могли поймать никакими средствами на протяжении нескольких дней. Его не брала ни сеть, ни иголка со снотворным, ни собственные силы местных жителей.
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