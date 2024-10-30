Быстрый бег и пушистая броня: страуса с фермы в Коми ловят пятый день

Четыре дня в лесах Коми не могут поймать австралийского страуса по кличке Вася. Несколько дней назад он сбежал с фермы в селе Пажга, где до этого подрался со своим сородичем, а после выбил заграждение и ушел «на волю».

Большая птица, привыкшая жить в саванне, ушла в лес и там, по словам владельца фермы, бегает лучше, чем по полю. Большая скорость страуса стала одной из причин, почему его не могут поймать уже несколько дней.

«Я не думал, что он побежит в лес. Но по лесу он бегает быстрее, чем по полю, оказывается», - поделился с корреспондентом «Звезды» владелец фермы Михаил Напалков.

В первые дни побега крупную птицу пытались поймать местные жители собственными силами, но позже к ним подключились целые волонтерские семьи, так как со страусом малыми группами или поодиночке тягаться бесполезно.

Волонтер Елена Пяткова рассказала, как они делали ловушки для длинноногой птицы, но и это не помогло.

«Очень быстро выпутывается из сетки. Не хватает людей, один раз уже упустили», - отметила волонтер.

К средствам ловли страуса уже подключили дротики со снотворным, но Васю ничего не берет. Пушистая «броня» из перьев не позволяет игле проникнуть в кожу птицы. Однако один раз волонтеры все же попали снотворным, но оно не дало должного эффекта.

«Ружье слабенькое, я так понимаю. Надо подойти как минимум к нему на 10 метров, но все равно не пробивала иголка перо. То есть отскакивала от него. Мы пять часов за ним бегали. Один раз мы попали. Он немного закачался, но этого хватило всего на одну минуту. Он очухался и побежал дальше. Надо другое лекарство подбирать», - рассказал владелец фермы.

На еду страус тоже не реагирует. Эму могут обойтись без пищи месяц. Михаил Напалков опасается, что Вася уйдет вглубь леса. Однако страусам холода не так страшны, как дикие звери, а в лесах Коми полно волков.

Для спасения страуса хозяин фермы решил привлечь ветеринара со специальным профессиональным ружьем, способным пробить любое оперение.