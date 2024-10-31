ВС РФ ударили FPV-дроном по опорному пункту ВСУ в Херсонской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» ударили по опорному пункту противника на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы в Херсонской области публикует Министерство обороны России.

В ролике демонстрируется, как военнослужащие готовят беспилотник к полету, запускают в воздух, управляют с помощью пульта. Также на записи показаны кадры от первого лица - оснащенный камерой дрон летит в укрытие противника, а в момент удара запись обрывается.

«Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.