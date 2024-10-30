Российские FPV-дроны залетели в укрытия ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили позиции противника в Харьковской области. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

Военнослужащие нанесли удары по опорным пунктам ВСУ и обратили в бегство украинских националистов, скрывавшихся в одном из блиндажей. В ролике демонстрируется, как после попадания беспилотника в укрытие, боевики в панике выбегают наружу.

Видно, что наши дроны с высоты птичьего полета следят за противником, все его передвижения видны как на ладони. Также на записи показаны кадры от первого лица - оснащенные камерой дроны летят на цели, а в момент ударов запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.