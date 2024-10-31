В Риге под покровом ночи демонтировали памятник Барклаю де Толли

Минувшей ночью в Риге демонтировали памятник русскому военачальнику Михаилу Барклаю де Толли. Об этом сообщил вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс. Статую передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, который был инициатором воссоздания убранного во время Первой мировой войны монумента.

При этом постамент, на котором стояла статуя, имеет культурную и историческую ценность. Поэтому его перенесут на другое место.

Ранее в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что снос памятника Барклаю де Толли является проявлением пещерного невежества к личности, внесшей неоценимый вклад в историю. Полководец, отметил дипломат, сделал для Риги больше, чем все нынешние радетели идеи сноса монумента.

Напомним, памятник военачальнику установили в рижском парке «Эспланада» в 1913 году по случаю 100-летия с даты окончания войны с армией Наполеона. Оригинал был утерян в годы Первой мировой войны, но в 2002 году на его месте установили копию.