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В Риге под покровом ночи демонтировали памятник Барклаю де Толли

Статую передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, а постамент перенесут в другое место.
Сергей Лебедев 2024-10-31 11:21:13
© Фото: EdvardsRatnieks, Х

Минувшей ночью в Риге демонтировали памятник русскому военачальнику Михаилу Барклаю де Толли. Об этом сообщил вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс. Статую передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, который был инициатором воссоздания убранного во время Первой мировой войны монумента.  

При этом постамент, на котором стояла статуя, имеет культурную и историческую ценность. Поэтому его перенесут на другое место.

Ранее в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что снос памятника Барклаю де Толли является проявлением пещерного невежества к личности, внесшей неоценимый вклад в историю. Полководец, отметил дипломат, сделал для Риги больше, чем все нынешние радетели идеи сноса монумента.

Напомним, памятник военачальнику установили в рижском парке «Эспланада» в 1913 году по случаю 100-летия с даты окончания войны с армией Наполеона. Оригинал был утерян в годы Первой мировой войны, но в 2002 году на его месте установили копию.

#Памятник #Латвия #Барклай де Толли #рига #снос #Демонтаж #Дмитрий Касаткин
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