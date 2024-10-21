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Дипломат Касаткин назвал пещерным невежеством снос памятника де Толли в Риге

Рижская дума приняла решение о сносе копии памятника, оригинал которого возвели в честь столетия победы над наполеоновской армией.
Алексей Курильченко 2024-10-21 16:13:49
© Фото: Victor Lisitsin Russian Look Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Снос памятника прусскому полководцу Барклаю де Толли в Риге является проявлением пещерного невежества к личности, внесшей неоценимый вклад в историю Латвии. Современные политики Латвии считают, что монумент каким-то образом «усиливает влияние России». Об этом «Звезде» заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«Чем же легендарный полководец из Пруссии прогневил местных политиков? Почему даже его статуя внушает им страх, ужас? Все просто - по их мнению присутствие такого памятника здесь служит якобы усилению влияния России. Невежество, пещерное невежество, бессильная злоба, скудоумие. Заслуги Барклая де Толли уже признаны мировой историей, и ее не переписать усилиями недоумков», - заявил Касаткин.

Как отметил дипломат, полководец сделал для Риги больше, чем все нынешние радетели идеи сноса памятника.

«Он настоящий рижанин, и это будет в веках, в истории, в памяти жителей Латвии и всей Европы. Ну а имена тех, кто принимает такие решения, даже забывать не придется», - добавил он.

Напомним, что памятник Барклаю де Толли был установлен и рижском парке «Эспланада» в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона. Оригинал был утерян в годы Первой мировой войны, но в 2002 году на его месте установлена копия. 16 октября этого года Рижская дума большинством голосов приняла решение о демонтаже монумента. Копию статуи планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по инициативе которого она и была установлена в 2002 году.

#Памятник #Латвия #Барклай де Толли #рига #наш эксклюзив #Дмитрий Касаткин
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