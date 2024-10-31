Артиллеристы обрушили снаряды на ВСУ на Красноармейском направлении

Удары артиллерии под Красноармейском не смолкают. Орудия гремят и днем и ночью. На передовой побывала корреспондент Анастасия Авсюк и сняла репортаж о работе наших артиллеристов.

В сторону противника летит из каждой лесопосадки, номер расчета «Гиацинта» только успевает подносить снаряды. После небольшой корректировки снова выстрел. Огонь ведут осколочно-фугасными, бьют по живой силе противника.

Работы у артиллеристов, как и у нашей пехоты, много. Одни наступают, другие поддерживают их огнем. Орудие хорошо спрятано от глаз противника, сверху накинута маскировка от дронов. Расчет после стрельбы сразу уходит в укрытие.

Враг выискивает наши огневые точки, операторы дронов пытаются засечь выходы, проводят разведку местности. Поэтому артиллеристы часто меняют позиции.

«Перекатываемся ближе, конечно же бывает жарко. Когда врага немного отдавливаем, становится более спокойно. Много отрабатываем, по пять, по шесть, по семь, по десять кинем, бывает, и два кинем. Пот арты спасает кровь пехоты», - рассказывает командир орудия Александр Каменщиков.

С помощью «Гиацинта» ведут контрбатарейную борьбу. В целях - минометы, гаубицы и вражеская иностранная РСЗО. Все под прицелом бойцов группировки «Центр».

Илья пошел добровольцем на фронт сразу после срочной службы. Он артиллерист, отец разведчик. Видятся редко, но часто созваниваются, делятся друг с другом успехами.

«Крайняя цель - это была Bradley. Была движущая, потом к ней пришла эвакуационная техника и отработали еще по эвакуационной технике», - говорит номер расчета Илья Кранга.

Наши штурмовики продвигаются все дальше, вглубь укреплений противника. Ресурсов у врага с каждым метким выстрелом наших артиллеристов все меньше и меньше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.