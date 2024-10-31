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Реестр блогеров и «честные» покупки: какие изменения ждут россиян с ноября

Со следующего месяца вступает в силу ряд законов, которые затронут значительную часть общества.
Сергей Лебедев 2024-10-31 10:36:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России с 1 ноября этого года вступает в силу ряд законодательных изменений, которые коснутся многих сфер жизни. Некоторые из них затрагивают сферу финансов и криптовалют, а также блогерское сообщество.

Реестр блогеров с 10 000 подписчиками

С начала ноября блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек должны будут передавать данные о себе в Роскромнадзор. В противном случает их ждут ограничения на публикацию рекламы, получение донатов, а также репост сообщений другими пользователями.

Больше товаров с маркировкой «Честный знак»

В магазинах со следующего месяца будет запрещена продажа пива и слабоалкогольных напитков без маркировки «Честный знак», которая подтверждает отслеживание продукции. Также это требование распространяется на обувь, духи и туалетную воду, кожные антисептики, БАДы, автомобильные шины, фотоаппараты и товары легкой промышленности.

Справки для участников СВО через «Госуслуги»

С 1 ноября участникам специальной операции предоставят возможность получать через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах справки, подтверждающие их статус. Раньше это можно было сделать только в воинских частях.

Реестр майнеров

В России для майнеров создадут специальный реестр. Теперь заниматься добычей криптовалюты смогут только юрлица и ИП, включенные в соответствующий список.

Отмена комиссии при переводах через СПБ

Банкам с 1 ноября запретят брать комиссию при переводах через Систему быстрых платежей на оплату государственных услуг и штрафов. Это касается, например, уплаты налогов и платежей за детский сад.

#законы #госуслуги #СПб #изменения #блогеры #реестр #майнеры
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