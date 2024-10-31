Пленный солдат ВСУ рассказал, что два года скрывался от мобилизации

Плененный в Курской области военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Кальницкий заявил, что два года скрывался от мобилизации и не хотел участвовать в боевых действиях. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Я вообще воевать не хотел. В Верхнеднепровске пытался сбежать, но словили. Я два года убегал от этой войны», - признался он.

Кальницкий рассказал, как был пойман и мобилизован. Утром во время похода в магазин его схватили сотрудники ТЦК и полицейские, против воли забрали в военкомат.

Из рассказа пленного следует, что подразделение вывезли в приграничный район Курской области якобы на три-четыре дня. Командование обещало вернуть солдат обратно на доукомплектование.

Как предполагает Сергей, среди сослуживцев потери в живой силе составляют практически 100%. Украинец призвал соотечественников складывать оружие и сдаваться, а также оценил человечное и достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Ранее другой пленный рассказал о расстрелах в ВСУ за попытку дезертирства. Также украинское командование распускало слухи, что якобы российские военнослужащие не берут в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.