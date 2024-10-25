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Рябков рассказал о положении военной помощи в договоре с КНДР

По словам замглавы МИД РФ, положение договора с КНДР о военной помощи будет действовать в случае агрессии против участников.
Алексей Курильченко 2024-10-25 16:32:51
© Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Положение о взаимной военной помощи Договора о стратегическом партнерстве России и КНДР начнет действовать только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«То есть если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех», - заявил Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

Также он добавил, что параметры взаимной помощи сверх того, что указано в договоре, не являются предметом для публичной дискуссии. При этом он подчеркнул, что договор является сдерживающим сигналом для других государств

Дипломат добавил, что КНДР внимательно следит за деятельностью БРИКС как за важным явлением международной жизни.

Ранее Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Договор был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита в Пхеньян Владимира Путина. Документ нацелен на обеспечение безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.

#в стране и мире #КНДР #МИД РФ #Сергей Рябков
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