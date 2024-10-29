МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик заявил, что погода в Москве постепенно уходит от аномального тепла

Цыганков отметил, что в конце недели вероятно образуется временный снежный покров.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 08:09:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Несмотря на то, что сентябрь и октябрь были для москвичей аномально-теплыми, погода все же возвращается в нормальное состояние, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня и вчера выше нормы, и завтра еще будет выше нормы. Вот плавно подходит циклон с фронтами, который несет нам похолодания», - сообщил метеоролог в разговоре со «Звездой».

Эта неделя в столице будет пасмурной, но местами возможны прояснения. Кроме того, специалист подчеркнул, что стоит приготовить зонт, потому что 1-2 числа начнутся осадки, в частности, это может быть дождь со снегом.

В воскресенье ночью 0°— +5°, а днем от -1° до +4°. Столица в это время может встретить снег. Цыганков отметил, что вероятно образуется временный белый покров.

Во вторник и среду температура днем поднимется от +7° до +9°, ночью от 0° до +1°. Что касается четверга и пятницы, термометр покажет +2° — +4° днем и +2° — +3° ночью.

Далее тепла будет становится все меньше и меньше. В субботу днем +5°, ночью 0°. Воскресенье от -1° до +4°. Все же метеоролог сказал, что москвичам может повезти и зима наступит в декабре, а не в последнем месяце осени.

#Москва #Погода #снег #аномальное тепло
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 