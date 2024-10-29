Синоптик заявил, что погода в Москве постепенно уходит от аномального тепла

Несмотря на то, что сентябрь и октябрь были для москвичей аномально-теплыми, погода все же возвращается в нормальное состояние, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня и вчера выше нормы, и завтра еще будет выше нормы. Вот плавно подходит циклон с фронтами, который несет нам похолодания», - сообщил метеоролог в разговоре со «Звездой».

Эта неделя в столице будет пасмурной, но местами возможны прояснения. Кроме того, специалист подчеркнул, что стоит приготовить зонт, потому что 1-2 числа начнутся осадки, в частности, это может быть дождь со снегом.

В воскресенье ночью 0°— +5°, а днем от -1° до +4°. Столица в это время может встретить снег. Цыганков отметил, что вероятно образуется временный белый покров.

Во вторник и среду температура днем поднимется от +7° до +9°, ночью от 0° до +1°. Что касается четверга и пятницы, термометр покажет +2° — +4° днем и +2° — +3° ночью.

Далее тепла будет становится все меньше и меньше. В субботу днем +5°, ночью 0°. Воскресенье от -1° до +4°. Все же метеоролог сказал, что москвичам может повезти и зима наступит в декабре, а не в последнем месяце осени.