Депутат раскрыл новую мошенническую схему с услугами ЖКХ

В России активно распространяется новый вид мошенничества под видом услуг ЖКХ. О том, как эта схема работает, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, аферисты чаще всего избирают своих жертв в Московской области.
«Они связываются по телефону с гражданами, пишут в мессенджерах или отправляют sms, требуя закрыть несуществующий долг за услуги», - приводит его слова 360.
Депутат подчеркнул, что настоящие сотрудники ЖКХ никогда не требуют срочную оплату по телефону и не запрашивают персональные данные. Он также призвал самостоятельно проверять информацию и не поддаваться на уловки.
Ранее член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе со «Звездой» рассказал, как не попасться на аферу мошенников с применением поддельных платежных документов за ЖКУ.
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