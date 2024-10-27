Депутат раскрыл новую мошенническую схему с услугами ЖКХ

В России активно распространяется новый вид мошенничества под видом услуг ЖКХ. О том, как эта схема работает, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, аферисты чаще всего избирают своих жертв в Московской области.

«Они связываются по телефону с гражданами, пишут в мессенджерах или отправляют sms, требуя закрыть несуществующий долг за услуги», - приводит его слова 360.

Депутат подчеркнул, что настоящие сотрудники ЖКХ никогда не требуют срочную оплату по телефону и не запрашивают персональные данные. Он также призвал самостоятельно проверять информацию и не поддаваться на уловки.

Ранее член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе со «Звездой» рассказал, как не попасться на аферу мошенников с применением поддельных платежных документов за ЖКУ.