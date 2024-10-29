Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших город Селидово в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, освобождавших город Селидово в Донецкой Народной Республике.

Белоусов поздравил командование и личный состав 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметив отвагу и мужество, которые проявил ее личный состав в ходе освобождения более 30 населенных пунктов, включая Авдеевку, Очеретино и Новогродовку.

Андрей Белоусов направил телеграмму и в адрес командования, а также личного состава 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что бригада продолжает уверенно продвигаться вперед на Красноармейском направлении, не оставляя ни малейших шансов противнику.

Кроме этого, министр поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового полка. Он заявил, что военнослужащие полка шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса от неонацистов.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих двух бригад и одного полка с освобождением населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.