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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших город Селидово в ДНР

Андрей Белоусов подчеркнул, что российские военнослужащие проявили мужество и героизм при освобождении населенного пункта.
2024-10-29 16:25:29
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, освобождавших город Селидово в Донецкой Народной Республике. 

Белоусов поздравил командование и личный состав 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметив отвагу и мужество, которые проявил ее личный состав в ходе освобождения более 30 населенных пунктов, включая Авдеевку, Очеретино и Новогродовку. 

Андрей Белоусов направил телеграмму и в адрес командования, а также личного состава 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что бригада продолжает уверенно продвигаться вперед на Красноармейском направлении, не оставляя ни малейших шансов противнику. 

Кроме этого, министр поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового полка. Он заявил, что военнослужащие полка шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса от неонацистов. 

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих двух бригад и одного полка с освобождением населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #поздравление #Андрей Белоусов #Селидово
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