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Цивилева поставила задачу проводить реабилитацию бойцов ближе к части и дому

В 14 городах России откроются центры реабилитации военнослужащих.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 08:19:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева поставила задачу обеспечить реабилитацию и протезирование бойцов СВО как можно ближе к воинской части и месту проживания.

«Обеспечить такими техническими средствами реабилитации, чтобы человек, еще раз подчеркну, мог активно жить, максимально восполняя утраченный функционал», - следует из заявления.

Цивилева отметила важность поддержки близких для раненых. По ее мнению, нужно развивать региональные предприятия, которые производят протезы, и реабилитационные центры, чтобы бойцы могли получать всю необходимую помощь в своих областях и краях.

Будущие центры протезирования откроются в 14 городах России. Они будут располагаться от Ростова-на-Дону до Владивостока. Помимо обеспечения необходимой медицинской продукцией, специалисты будут вести сопровождение раненых.

Ранее Цивилева сообщила, что для раненых участников СВО будут заказывать не просто протезы, а комплексную услугу реабилитации для бойца, что позволит максимально эффективно помогать каждому военнослужащему. 

#Минобороны #реабилитация #протезирование #Анна Цивилева #бойцы сво
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