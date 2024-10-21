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Цивилева обсудила оптимизацию процесса протезирования участников СВО

Анна Цивилева отметила, что руководством государства и Министерства обороны уделяется большое внимание вопросам реабилитации раненых участников специальной военной операции.
2024-10-21 13:23:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева приняла участие в стратегической сессии по проекту «Протезирование и реабилитация участников специальной военной операции», сообщает Министерство обороны РФ.

Мероприятие прошло в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России. В стратсессии приняли участие представители Главного военно-медицинского управления Минобороны, Минздрава, Минтруда, ведущих протезных предприятий. На встрече обсуждались вопросы оптимизации процесса протезирования и реабилитации российских бойцов, получивших ранения и увечья в зоне спецоперации, для их скорейшего возвращения к полноценной и активной жизни.

«По указанию министра обороны была проведена глубокая диагностика всех проблем действующей системы протезирования, сформированы текущий и целевой клиентские пути и предложены пути оптимизации указанной системы, а также разработан стандарт оказания услуг по протезированию лицам с ампутациями конечностей вследствие боевой травмы. Предложения были доложены и одобрены министром обороны», - отметила Цивилева.

На совещании также обсуждались такие вопросы, как обеспечение одинаково высокого уровня качества протезирования по всей России, оптимизация пребывания времени раненых бойцов в госпиталях в ожидании замены утраченных частей тела протезами.

Отдельно участники стратсессии остановились на планировании распределения представителями протезно-ортопедической отрасли нагрузки на изготовление и реализацию протезов в 2025 году. С 1 января для раненых участников СВО будут заказывать не просто протезы, а комплексную услугу реабилитации для бойца, что позволит максимально эффективно помогать каждому военнослужащему. Ветеранов будут учить использовать функционал изделия на сто процентов.

Ранее Цивилева указала на важность интеграции ветеранов СВО в социум после ранений. Замглавы оборонного ведомства отметила, что у ветеранов есть потребность трудиться на благо страны уже не на военном, а на мирном поприще, и в таком случае необходимо использовать этот потенциал для России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #протезирование
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