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Корабль «Шэньчжоу-19» состыковался с орбитальной станцией КНР

Стыковка к «Тяньгун» произошло в ускоренном автономном формате.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 06:56:06
© Фото: NASA, Global Look Press

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР «Тяньгун», передает Центральное телевидение Китая.

По их информации, это произошло в ускоренном автономном формате. На борту находятся двое мужчина, среди которых Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, а также одна женщина — Ван Хаоцзэ. Они уже вошли в главный модуль.

На самой орбитальной станции находятся сейчас шесть космонавтов, включая состав «Шэньчжоу-18», который вернется на Землю 4 ноября. Отмечается, что они успешно выполнили шестимесячную миссию.

Что касается «Шэньчжоу-19», они планируют вернутся только в следующем году в апреле-мае. В течение этого времени они будут проводить научные эксперименты.

Ранее сообщалось, что запуск космического корабля состоялся 30 октября в 4.27 по местному времени (23.27 по мск).

#Китай #космос #тайконавты #«Шэньчжоу-19» #«Шэньчжоу-18»
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