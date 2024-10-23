МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР 36 раз за последние сутки

Основная часть ударов боевиков пришлась на горловское направление.
Анастасия Бобылева 2024-10-23 00:50:35
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки, выпустив по населенным пунктам 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«Тридцать шесть вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пять обстрелов - на донецком направлении, тридцать один обстрел - на горловском направлении», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мирный житель погиб в результате одной из атак, еще восемь человек получили ранения. Три жилых дома получили повреждения.

Ранее стало известно об обстреле Горловки украинскими боевиками. ВСУ выпустили по населенному пункту три кассетных снаряда.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 