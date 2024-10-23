Боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР 36 раз за последние сутки

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки, выпустив по населенным пунктам 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«Тридцать шесть вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пять обстрелов - на донецком направлении, тридцать один обстрел - на горловском направлении», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мирный житель погиб в результате одной из атак, еще восемь человек получили ранения. Три жилых дома получили повреждения.

Ранее стало известно об обстреле Горловки украинскими боевиками. ВСУ выпустили по населенному пункту три кассетных снаряда.