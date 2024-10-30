Снайперы ТОФ рассказали, как могут остановить наступление целой роты

Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» северо-западнее Угледара. Видео об их работе опубликовало Минобороны России.

Снайперы работают тройкой, в которую входят также корректировщик и наблюдатель, который следит за вражескими дронами.

Группа заранее скрытно выдвигается к опорным пунктам противника. Снайперы определяют дистанцию до цели, занимают позиции и ждут начала штурмовой операции. Их задача - точными выстрелами нейтрализовать огневые точки и посеять панику в окопах противника.

«Два снайпера могут остановить наступление целой роты. И это уже бывало неоднократно. Бывали задачи, когда мы предотвращали ответные действия противника», - рассказал старший снайпер-корректировщик с позывным Минор.

Когда цель поражена, бойцы моментально отходят, потому что противник работает по ним всеми средствами.

Сам факт присутствия такого специалиста на направлении - это психологический удар по противнику, говорит военнослужащий с позывным Малыш.

«Если люди знают, что тут снайперы, они уже по-другому двигаются. Мы когда приехали сюда, противник вел себя вольно. Сейчас уже такого нет. Люди роют окопы, бегают очень быстро», - рассказал снайпер.

Крупнокалиберное оружие позволяет тихоокеанцам держать под огневым контролем пути подвоза боеприпасов и подкрепления и срывать контратаки противника даже с участием бронетехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.