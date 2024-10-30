Минобороны: в Сирии MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35

В Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции и самолет Су-35С ВКС России.

Российский истребитель совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Российский летчик вовремя предпринял меры для предотвращения аварии, добавил он. После этого БПЛА был вытеснен.

Игнасюк сообщил, что за сутки зафиксировано десять случаев нарушения правил использования сирийского воздушного пространства истребителями F-15, F-16 и Rafale.

Накануне сообщалось, что самолет коалиции США опасно сблизился с Су-35 над Средиземным морем.