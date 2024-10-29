Самолет коалиции США опасно сблизился с Су-35 над Средиземным морем

Противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon возглавляемой США международной коалиции опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк - замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Су-35 выполнял плановый полет, когда произошло сближение с иностранным самолетом. Российский летчик вовремя предотвратил столкновение.

По словам Игнасюка, авиация международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.

За сутки в районе Эт-Танф произошло 11 нарушений воздушного пространства Сирии со стороны коалиции. Дважды нарушили правила использования воздушного пространства два истребителя F-15, один раз - истребители F/A-18, и еще один раз - самолет радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.