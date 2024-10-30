Более 50 человек стали жертвами наводнения в Валенсии

Минимум 51 человек погиб в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильных дождей и наводнения. Об этом сообщает газета ABC.

На видео, опубликованных очевидцами, огромные потоки мутной воды сбивают все на своем пути. Течение сносит ряды машин, из-за чего потом на улицах образовались горы унесенных стихией автомобилей.

На кадрах также видно, как люди пытаются спасти не только себя и свою семью, но и домашних животных. Спасатели, стоя по горло в воде, помогают пожилым людям выбраться из водной ловушки.

Кроме того, стихия привела к нарушению железнодорожного сообщения и отмене авиарейсов.

Сейчас в пострадавших районах ведутся спасательные работы. В городе Альбасете ищут шестерых пропавших без вести.