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Более 50 человек стали жертвами наводнения в Валенсии

На юго-востоке Испании ведется поиск пропавших без вести.
Виктория Бокий 2024-10-30 12:42:23
© Фото: X/SocuAlDia © Видео: X/WorldCrisi19621, X/elindepcom

Минимум 51 человек погиб в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильных дождей и наводнения. Об этом сообщает газета ABC.

На видео, опубликованных очевидцами, огромные потоки мутной воды сбивают все на своем пути. Течение сносит ряды машин, из-за чего потом на улицах образовались горы унесенных стихией автомобилей.

На кадрах также видно, как люди пытаются спасти не только себя и свою семью, но и домашних животных. Спасатели, стоя по горло в воде, помогают пожилым людям выбраться из водной ловушки.

Кроме того, стихия привела к нарушению железнодорожного сообщения и отмене авиарейсов.

Сейчас в пострадавших районах ведутся спасательные работы. В городе Альбасете ищут шестерых пропавших без вести.

#в стране и мире #Наводнение #испания #спасение #стихия #Валенсия
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