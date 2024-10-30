МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров прилетел в Минск для участия в конференции по безопасности

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на мероприятии, участие в котором примут представители более 30 стран и международных организаций.
Ян Брацкий 2024-10-30 21:14:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Минск для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Несмотря на проливной дождь в белорусской столице, главу российской дипломатии в аэропорту встречала многочисленная делегация.

Конференция по безопасности пройдет 31 октября - 1 ноября. Участие в ней примут представители более 30 стран, включая государства СНГ, а также эксперты международных организаций.

В этом году Конференцию посвятили актуальным вопросам формирования евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка и военно-политических противоречий между ключевыми мировыми державами.

В рамках диалога участники встречи обменяются мнениями, обсудят пути решения проблем, в том числе в контексте инициативы Владимира Путина о формировании на континенте системы равной и неделимой безопасности.

О том, что Россия готова развивать такую систему глава государства заявил ранее. Также Путин добавил, что Москва видит востребованность ее настроя на конструктивное сотрудничество, а также дорожит партнерскими связями.

#белоруссия #Сергей Лавров #СНГ #МИД России #минск #безопасность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 